Крещение Руси: верующих не пускают в Киев на крестный ход

Празднование 1030-летия Крещения Руси, которое начнётся через несколько дней, поможет преодолеть разногласия на Украине. Такую надежду выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Высшего церковного совета. Отмечать годовщину Крещения будут как в Москве, так и в Киеве. Однако представители непризнанной Украинской православной церкви намерены провести празднования по-своему, а киевские власти, вероятно, попытаются использовать эти мероприятия в своих целях.

До празднования 1030-й годовщины со дня Крещения Руси остается менее двух дней. И понятно, что на заседании высшего церковного совета Русской православной церкви, которое прошло в среду, именно эта тема стала ключевой. Говоря о смысле данного события, патриарх Кирилл отметил, что для верующих оно, в первую очередь, связано с тем, что свет Христов в этот день пришел на нашу землю, передает "ТВ Центр".

"Мы никогда не должны терять из виду то, что все, что получилось в результате этого 1030-летнего периода нашей истории, все то развитие народа, страны, культуры, духовности, — все имеет своим истоком это великое историческое событие. И Евангельское послание, прикоснувшись к сердцам и умам наших людей, преобразовало души наших предков и заложило глубочайшую духовную традицию, в рамках которой развивалась национальная жизнь, культура, образование, а позже наука", - заявил патриарх.

Центром юбилейных мероприятий станет российская столица. По этому случаю в Москву приедут представители десяти поместных церквей, в том числе предстоятель одной из древнейших - Александрийской. 28 июля на Соборной площади Кремля начнется праздничное богослужение. Затем колонна верующих через Боровицкие ворота пройдет крестным ходом до Боровицкого холма, где к пастве обратиться патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уже заявил, что скорбит о том, что не может в этот день находиться в Киеве. Еще несколько лет назад это было традицией, которая прервалась из-за амбиций украинских политиков.

"Торжественные богослужения состоятся и в Киеве – матери городов русских, где произошло крещение. И будем надеяться, что празднование 1030-летия крещения Руси, в том числе, будет способствовать преодолению разделений, разногласий, расколов на украинской земле", - сказал Кирилл.

Там 1030-ю годовщину Крещения Руси тоже будут отмечать масштабно. Ожидается приезд иностранных гостей. В Крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры примут десятки тысяч верующих. Однако уже сейчас из разных регионов Украины приходят сообщения, что местные власти, СБУ и полиция всячески пытаются помешать их приезду в Киев.

"К сожалению, уже есть тревожная информация о том, что в некоторых регионах представители местной власти блокируется возможность для перевозки паломников в Киев для участия в празднованиях. Такая информация пришла из Житомирской области. Вчера о том же нам сообщили из Одессы и ряда других регионов", - рассказал глава синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент.

Вероятно, не обойдется и без традиционных провокаций со стороны украинских националистов, которых власть наверняка попытается натравить на верующих. Уже идут информационные вбросы, что Украинская православная церковь и раскольники, подчиняющиеся Киевскому патриархату, проведут Крестные ходы в один день. На самом же деле это не так. В пятницу день Крещения Руси будут праздновать верующие единственной канонической Православной церкви Украины. А в субботу филаретовцы проведут свои торжества, на которые уже свозят массовку.

"Вот, например, в селе Глухово, это недалеко от российской границы, существуют четыре церкви, одна из которых подчиняется Киевскому патриархату. В эту парафию ходит на богослужения в среднем 6 или десять человек. При этом они как-то насобирали два автобуса людей, это больше ста человек, которые приедут 28 числа на Крестный ход Киевского патриархата. Спрашивается, кто эти люди? Не нужно вести до Киева статистов. Не нужно строить в Киеве "потемкинские деревни", чтобы показать Константинопольскому патриарху какие-то миллионы верующих, выступающих за автокефалию", - призывает заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

Все эти попытки украинских властей вновь расколоть церковь, действительно выглядят комично. И явно не принесут того результата, которого хочет добиться Порошенко, исходя из своих политических интересов. Все это будет прекрасно видно по тому количеству людей, которые 27 июля пройдут Крестным ходом по центру Киева, отмечая этот исторически и духовно значимый для них праздник. Он ведь по-прежнему объединяет наши народы. Ведь для истинной веры политических границ не существует.

Александр Панюшкин, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".