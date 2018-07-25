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Бывшего первого замглавы МЧС задержали по подозрению в мошенничестве

18:14
  • среда
  • 25 июля 2018

Бывшего первого заместителя главы МЧС Сергея Шлякова задержали в Подмосковье по подозрению в мошенничестве. По словам источника в правоохранительных органах, при строительстве и закупках оборудования для МЧС были обнаружены нарушения. Другой источник сообщил, что вопросы к Шлякову связаны с его деятельностью после ухода из ведомства.

В Подмосковье по подозрению в мошенничестве задержан бывший первый замглавы МЧС Сергей Шляков. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

"Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства", - сказал он.

По словам источника, в отношении Шлякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В то же время другой источник сообщил, что вопросы правоохранительных органов к бывшему замминистра связаны с его деятельностью после ухода из МЧС.

"Скорее всего, все вопросы к тому, чем он занимался после ухода из МЧС России", - пояснил он.

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