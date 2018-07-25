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Завершилось расследование уголовного дела полковника Захарченко

18:48
  • среда
  • 25 июля 2018

Дело полковника МВД Дмитрия Захарченко направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, продолжается расследование других эпизодов получения взяток Захарченко.

Расследование уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого обвиняют во взятках и воспрепятствовании предварительному следствию, завершено. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также продолжается расследование других эпизодов получения взяток Дмитрия Захарченко. Соучастник обвиняемого находится в розыске", - отметила Петренко.

Следствие установило, что в 2014 году Захарченко и его соучастник – сотрудник правоохранительных органов – инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий с целью последующего получения взятки. Предприятия принадлежат предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом.

"Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов США за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им пять миллионов долларов США", - сообщила Петренко.

В 2015 году Захарченко вместе с соучастником за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. С помощью этой карты Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно. Петренко напомнила, что все это являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера.    

В 2016 году Захарченко, по данным следствия, используя свое служебное положение, воспрепятствовал расследованию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве. Он организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Дмитрий Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД обвинили в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В декабре 2017 года имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства. Это 27 объектов недвижимости, четыре дорогостоящих автомобиля, золотой слиток, а также денежные средства на сумму около восьми миллиардов рублей.

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