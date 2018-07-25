Медведев обсудил с Воробьевым развитие медицины в Подмосковье

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости использовать опыт государственно-частного партнерства при строительстве медицинских учреждений во всех регионах страны.

Премьер посетил Онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе и осмотрел высокотехнологичное оборудование, которое позволяет применять самые современные методы диагностики и лучевой терапии, сообщил "ТВ Центр". Это медучреждение входит в состав онкокластера, который формируют в Московской области. После осмотра больницы Дмитрий Медведев провел совещание, главной темой которого стало развитие онкологической помощи населению. Глава правительства призвал обратить особое внимание на раннюю диагностику раковых заболеваний. По завершении совещания, он встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который доложил премьеру о развитии здравоохранения в регионе.

"Хорошо, что такие объекты появляются, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства. Но я, естественно, понимаю, что развитие здравоохранения в Московской области не исчерпывается только такими центрами. Что сделано? Какие задачи вы в настоящий момент решаете?", - поинтересовался Медведев.

"У нас большая программа. Мы очень надеемся войти в национальные проекты и дальше расширять здесь хирургический корпус и приобретать самое высокотехнологичное оборудование для лечения. Благодаря федеральной программе мы в прошлом году перинатальный центр сдали. Большое внимание уделяем первичному звену. Жители требуют от нас, чтобы поликлиники работали безупречно, чтобы врачи были общей направленности и узких специальностей", - ответил Воробьев.