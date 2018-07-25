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Число жертв теракта в Сирии превысило 180 человек

19:19
  • среда
  • 25 июля 2018

Более 180 человек стали жертвами теракта в сирийском городе Эс-Сувейда. Новые данные о количестве погибших сообщают местные СМИ. В среду утром террористы-смертники атаковали овощной рынок города. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная группировка "Исламское государство".

Более 150 человек стали жертвами серии терактов  в городе Сувейда на юге Сирии и столкновений правительственных сил  с  боевиками. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство". Мощные взрывы прогремели утром в двух районах Эс-Сувейды. Они сопровождались атаками бандитов на населенные пункты в окрестностях города.

Между тем, в освобождённые от террористов районы страны возвращается мирная жизнь. Российские специалисты помогают восстанавливать разрушенные дома и школы, линии электропередачи, ремонтируют дороги. Накануне в Сирию для особо нуждающихся местных жителей наши спасатели доставили самолётом Ил-76 более 30 тонн продуктов питания и лекарств.

Этим же бортом МЧС в Сирию прибыла группа экспертов центра особого риска "Лидер". Специалисты будут заниматься разминированием территорий. В сирийском Абу-эд-Духуре удалось открыть уже третий по счёту филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев. Всего за сутки в страну вернулись более 400 человек.

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