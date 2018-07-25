Кандидаты в мэры Москвы решают проблемы жителей столицы

В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель". Горожане, которые решили голосовать на предстоящих выборах мэра не по месту регистрации, а за городом, уже могут подать соответствующие заявления. 9 сентября в Подмосковье, а также Калужской, Тульской и Владимирской областях будут работать 209 избирательных участков. В среду сотрудники центров "Мои документы" начали проводить поквартирный обход и рассказывают обо всех нюансах предстоящего голосования.

В светлой куртке с эмблемой на груди, именным бейджем и прозрачным рюкзаком – это как символ прозрачности самих выборов – сотрудников центров госуслуг ни с кем не спутаешь, отметил "ТВ Центр". В команде Галины Батуры 16 человек, всего же по Москве их почти четыре тысячи. Каждый спешит по своим адресам. На улице Инициативной, например, и жители неравнодушные – сразу задают вопросы.

На выборах мэра Москвы 9 сентября будут работать 209 загородных, или как их называют экстерриториальных участков. Урны для голосования установят в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Так что дачники смогут спокойно уехать из столицы на выходные.

Те, кто решит голосовать 9 сентября по месту фактического пребывания, а не там, где зарегистрирован постоянно, должны лишь заранее предупредить об этом – прийти в любой центр госуслуг лично или позвонить на телефон "горячей линии". В случае необходимости специалист приедет сам. Пожилые избиратели переживают: вдруг в ответственный день подскочит давление? Про людей, которым сложно дойти до избирательного участка тоже не забудут.

Все данные после поквартирных обходов сразу поступают в единую систему, чтобы голос каждого жителя Москвы был учтен. Свой выбор уже сделали волонтеры в штабе Сергея Собянина, аргументированно объяснив почему. Озеленение дворов, развитие медицины, да и просто личная симпатия. Признавались – мэр как человек нравится. А еще то, как преобразилась Москва за последние годы. Все изменения можно увидеть в формате дополненной реальности с помощью мобильных приложений в специальном буклете – его взяли на международном урбанистическом форуме. Участие в выборах в таком ракурсе это одобрение вектора развития мегаполиса.

"Весь тот комплекс мероприятий, который был сделан для того, чтобы повернуть город лицом к человеку, к жителю, к его горожанину, чтобы он мог спокойно наслаждаться своим городом, и что особенно важно, в этом году оценили тысячи гостей, которые к нам приехали на чемпионат. То есть та работа, которая была сделана, она стала номер один по темпам того, как Москва реализовала все эти проекты", - отметил генеральный директор Московского урбанистического форума Денис Бойков.

Новые проекты в своей предвыборной программе, которая так и называется - Москва 2.0, пообещал и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Главные ориентиры – порядок, комфорт и достаток. А вот на юге столицы в микрорайоне Зюзино жители посетовали: уютно не везде. Кандидата в мэры от "Справедливой России" Илью Свиридова провели вдоль забора, за которым скрыты, по их словам, незаконные постройки: гаражи, ангары.

"Во-первых, я обращусь в прокуратуру, во-вторых, в городские службы, которые должны заниматься контролем соответствующим, в-третьих, я, с вашего позволения, включу этот адрес – у меня на сайте есть такой раздел на сайте, у меня сайт называется Свиридов 2018 точка ру – там есть карта проблем Москвы, и я туда включаю такие конкретные точки, которые, на мой взгляд, должны немедленно быть решены", - пообещал Свиридов.

Проблемы другого столичного района – Кунцево – в среду вечером изучали доверенные лица кандидата от коммунистической партии Вадима Кумина. Встречи с жителями – пожалуй один из главных пунктов предвыборной кампании. Так можно гораздо нагляднее узнать о реальной ситуации на местах и скорректировать тезисы своей программы, чтобы соответствовать ожиданиям москвичей. У кого из кандидатов это получится лучше - станет ясно 9 сентября.

Борис Иванин, Эльдар Хаялин, Сергей Сенченков, Юрий Тимошин, "ТВ Центр"