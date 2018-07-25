Жители Нижегородской области заглянули в бездну

Огромный карстовый провал образовался на поле в Нижегородской области. Диаметр воронки – 32 метра, а глубина – более 50. Почти с двадцатиэтажный дом. Внушительная яма появилась на фермерском участке рядом с деревней Неледино. Скорее всего породу размыли грунтовые воды, что и привело к обрушению.

Фантастическая картина - так выглядит, кажется, сама бездна, рассказал "ТВ Центр". Зловещая воронка посреди зеленого поля поражает размерами: диаметр 32 метра, а глубина под шестьдесят – практически высота двадцатиэтажного дома.

И просто повезло, что в момент, когда разверзлась земля, поблизости не было ни одной живой души. Карстовый провал образовался на одном из фермерских участков в двух километрах от села Неледино Нижегородской области. Там сейчас живет около ста человек плюс дачники. Опасности для них, по данным МЧС, нет. Вокруг воронки выставили ограждения, повесили предупреждающие объявления.

"Предупредили фермера, чтобы на этом поле не работали. Ну как понимаете - не знаем куда еще пойдет. Тем более погода такая – дожди, может обрушаться дальше", - пояснил главный специалист сектора гражданской обороны и ЧС администрации Шатковского муниципального района Владимир Лисов.

Карстовый провал такого размера в этих местах образовался впервые. Но местные говорят, те, что поменьше, возникают постоянно. Теперь будут обследовать весь район, выяснять причины. А за самой воронкой наблюдать.

"Ну, в случае увеличения, разрастания этой воронки, соответственно, будет производиться дальнейшее ее ограждение", - рассказал замначальника 10 отряда Федеральной противопожарной службы по Нижегородской области Сергей Рябов.

Подобные внезапные провалы земли случаются ежегодно в разных уголках планеты. И в горах, и в зоне вечной мерзлоты, и в городах. В Китае провалилась под землю едва ли не целая улица, в США во внезапно образовавшуюся траншею рухнули припаркованные машины, в в Гватемале – трехэтажная фабрика. Одни из самых известных случаев в России – Соликамск, Березники, заброшенный теперь дачный кооператив "Ключики" в Пермском крае. Там долго пытались справиться с последствиями, однако, засыпать такую воронку бывает почти нереально. Она как будто засасывает в себя все окружающее. И люди из этих мест уходят.

"Она может продолжить проваливаться рядом, какое-то время проходит, обычно она сама по себе понемножку оплывает. Вот если там, естественно, какие-то дороги и что-то такое, то такие воронки стремятся закапывать. Но если рядом ничего такого нет, ну через несколько лет будет поросшая частично травой воронка или озерцо может где-то", - пояснил сопредседатель комиссии спелеологии и карстоведения МЦ Русского географического общества Алексей Шелепин.

Причины у таких провалов разные. Иногда – техногенные, связанные с деятельностью человека. Например, ведущееся с нарушениями подземное строительство, или создание угольных, соляных шахт. Иногда это и естественный карстовый процесс, когда подземные воды постепенно подмывают грунт, особенно легкорастворимые гипсовые породы. И под землей возникают полости.

"Породы, которые лежат выше, обрушиваются вниз постепенно, эта пустота продвигается к поверхности и когда она достигает какой-то критической точки, происходит вот этот провал с обрушением", - рассказал главный геолог Дзержинской карстовой лаборатории Олег Юргин.

Такие потенциально опасные районы в России ученым известны. К ним относятся и Пермский край, и та же Нижегородская область. Вот только в каком конкретном месте в следующий раз появится карстовый провал, спрогнозировать невозможно. Пока их возникновение для человека – явление абсолютно непредсказуемое.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, Евгений Рыбин, "ТВ Центр"