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Си Цзинпьин призвал страны отказаться от торговых войн

20:00
  • среда
  • 25 июля 2018

Торговые войны несут только вред странам, которые их ведут, отметил лидер КНР Си Цзиньпин. По его словам, от них необходимо отказаться.

Председатель Китая Си Цзиньпин, в ходе выступления на церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге, призвал отказаться от торговых войн. По его словам, в них не будет победителей, а последователи этого курса выстраивания международных отношений в конечном счете нанесут вред сами себе, передает РИА Новости.

"Перед нами стоит выбор между сотрудничеством и конфронтацией, между политикой "закрытых" и "открытых" деверей, между подходом, при котором все получают выгоду, и подходом получения личной выгоды за счет неудачи других", — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что "торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя, гегемония в экономике несет еще больше препятствий, а те, кто идет по этому пути, нанесут вред сами себе".

Китайский лидер подчеркнул, что в настоящий момент человеческая цивилизация сталкивается с ситуацией, которой раньше никогда не было, и "для развивающихся стран это представляет одновременно и вызовы, и новые возможности".

В июне США ввели ограничения против товаров из Китая общим объемом 50 миллиардов долларов в год. В ответ КНР ввела пошлины на американские товары на 34 миллиарда долларов. Позднее Вашингтон ввел 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом 200 миллиардов долларов.

Кроме того, стало известно, что от убытков из-за торговой войны США с Евросоюзом страдают калифорнийские виноделы, серьезные проблемы наблюдаются почти со всем ассортиментом американских товаров. В самих Штатах во всем винят Пекин.

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