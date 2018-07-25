Си Цзинпьин призвал страны отказаться от торговых войн

Торговые войны несут только вред странам, которые их ведут, отметил лидер КНР Си Цзиньпин. По его словам, от них необходимо отказаться.

Председатель Китая Си Цзиньпин, в ходе выступления на церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге, призвал отказаться от торговых войн. По его словам, в них не будет победителей, а последователи этого курса выстраивания международных отношений в конечном счете нанесут вред сами себе, передает РИА Новости.

"Перед нами стоит выбор между сотрудничеством и конфронтацией, между политикой "закрытых" и "открытых" деверей, между подходом, при котором все получают выгоду, и подходом получения личной выгоды за счет неудачи других", — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что "торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя, гегемония в экономике несет еще больше препятствий, а те, кто идет по этому пути, нанесут вред сами себе".

Китайский лидер подчеркнул, что в настоящий момент человеческая цивилизация сталкивается с ситуацией, которой раньше никогда не было, и "для развивающихся стран это представляет одновременно и вызовы, и новые возможности".

В июне США ввели ограничения против товаров из Китая общим объемом 50 миллиардов долларов в год. В ответ КНР ввела пошлины на американские товары на 34 миллиарда долларов. Позднее Вашингтон ввел 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом 200 миллиардов долларов.

Кроме того, стало известно, что от убытков из-за торговой войны США с Евросоюзом страдают калифорнийские виноделы, серьезные проблемы наблюдаются почти со всем ассортиментом американских товаров. В самих Штатах во всем винят Пекин.