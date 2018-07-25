Бывшего замглавы МЧС Шлякова подозревают в афере с продажей должности губернатора

Бывшего первого заместителя главы МЧС России Сергея Шлякова подозревают в мошенничестве с продажей должности губернатора одного из регионов за миллион рублей. При этом сам экс-замминистра не имел возможности исполнить обещанное.

Бывшего первого замглавы МЧС России Сергея Шлякова подозревают в афере с продажей должности губернатора одного из регионов за миллион рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Бывший первый заместитель главы МЧС России Сергей Шляков подозревается в продаже должности на пост высшего должностного лица одного из субъектов Российской Федерации, фактически не имея возможности оказать обещанное содействие", - сказал он.

Как стало известно ранее Шляков был задержан в Подмосковье после обысков в его доме. По данным источника, в его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве.