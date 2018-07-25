В ГД внесли законопроект о проверке пожарным надзором ТЦ при строительстве и ремонте

В Госдуму внесли законопроект об обязанности пожарного надзора проверять торговые центры при строительстве и ремонте. Авторами инициативы стали члены рабочей группы для совершенствования законодательства по повышению пожарной безопасности.

В Государственную Думу внесли законопроект, обязывающий пожарный надзор проверять здания, в том числе торговых центров, во время строительства и ремонта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на электронную базу данных ГД.

Согласно документу, пожарный надзор должен проводить экспертизу, а также выдавать заключение о соответствии здания нормам пожарной безопасности. Авторами законопроекта выступили депутаты, члены рабочей группы по совершенствованию законодательства по повышению пожарной безопасности, которая была создана после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Пожар в ТЦ унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. Как полагает следствие, в ТЦ несколько дней не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник.