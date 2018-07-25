Путин обсудил с Совбезом свой визит в ЮАР

​Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России предстоящие контакты на саммите БРИКС в ЮАР. Также одной из тем стали вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с открывающимся в южноафриканском Йоханнесбурге саммитом БРИКС, а также предстоящими на полях мероприятия международными контактами российского лидера, передает сайт Кремля.

"Отдельно рассматривались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - отмечается в сообщении.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, министр иностранных дел страны Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.