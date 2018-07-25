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Футболист ЦСКА и сборной России Головин станет игроком "Монако"

21:35
  • среда
  • 25 июля 2018

Московский ЦСКА согласовал с "Монако" условия трансфера полузащитника сборной России Александра Головина. Игрок перейдет в клуб, выступающий в чемпионате Франции за 30 миллионов евро.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин перейдет в "Монако". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на вице-президента клуба из чемпионата Франции Вадима Васильева.

Окончательно по трансферу Головина "Монако" и ЦСКА договорились 25 июля, во второй половине дня.

Соглашение будет подписано сроком на пять лет.

На российского футболиста также претендовали английский "Челси" и итальянский "Ювентус". Однако "Монако", как отметил Васильев, предложил более выгодные условия для ЦСКА и более понятный спортивный проект для игрока. Он добавил, что клуб из Монте-Карло может стать для Головина трамплином на следующий этап.

Вероятная сумма трансфера 22-летнего игрока составит примерно 30 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА получит определенный процент от последующей продажи игрока из "Монако".

Головин перешел в ЦСКА из ДЮСШ Кемеровской области в 2012 году. В основном составе он дебютировал в 2014 году.

Также Головин является победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет и серебряным призером ЧЕ среди 19-летних игроков. 

В составе основной сборной России Головин сыграл первый матч в 2015 году. В игре с Белоруссией он отметился забитым голом. Также Головин играл за национальную команду на Евро-2016 и ЧМ-2018.

"Монако" сезон 2017/18 завершил на втором месте в чемпионате Франции вслед за "ПСЖ". Команда Леонарду Жардима сыграет в Лиге чемпионов.

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