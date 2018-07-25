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Число жертв терактов на юге Сирии возросло до 215 человек

21:45
  • среда
  • 25 июля 2018

Не менее 215 человек погибли в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Атаки устроили боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство". Они пришли со стороны Ат-Танфа - района, который находится под контролем сил международной коалиции во главе с США.

До 215 человек возросло число жертв терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Атаки устроили боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство". Они пришли со стороны Ат-Танфа - района, который находится под контролем сил международной коалиции во главе с США. Об этом сообщили сирийские правозащитники.

Взрыв прогремел на территории городского рынка, где утром и днем всегда много народу. Практически одновременно с терактом сирийским военным удалось ликвидировать двух смертников, которые также собирались взорвать бомбы в оживленных местах.

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