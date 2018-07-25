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Болтон сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным в 2019 году

21:51
  • среда
  • 25 июля 2018

​Вашингтон рассчитывает на то, что следующий саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в 2019 году, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Такое расписание позволило бы организовать встречу после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по возможному вмешательству России в выборы в Соединенных Штатах.

Следующий саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в 2019 году. По словам советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, таково желание главы Белого дома.

"Болтон заявляет, что Трамп хотел бы провести встречу с Путиным в следующем году", - отмечает агентство Bloomberg.

Такое расписание позволило бы организовать встречу после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по вменяемому России вмешательству в выборы 2016 года в США, передает "Интерфакс".

Ранее в американской администрации сообщили, что проведение новой полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа позволило бы закрепить результаты саммита в Хельсинки.

До этого США направили президенту России приглашение нанести осенью 2018 года официальный визит в Вашингтон. Как сообщили в Белом доме, его обсуждение уже началось.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, практические аспекты визита Путина в Вашингтон будут обсуждаться позднее.

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