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Помпео: Трамп согласился с выводами разведки о вмешательстве России в выборы

22:43
  • среда
  • 25 июля 2018

​Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп согласен с выводами разведки о том, что российская сторона якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

Президент США Дональд Трамп согласен с выводами американских разведслужб о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом рассказал глава Госдепа Майк Помпео, передает "Интерфакс".

"Президент согласен с выводами американской разведки о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы", - отметил он на слушаниях в сенате.

По словам Помпео, Трамп "в полной мере понимает" данную ситуацию. Также госсекретарь заявил, что лично предупреждал Москву о недопустимости вмешательства в американские выборы.

Кроме того, он подчеркнул, что США не намерены отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не отдаст Украине Крым.

"Отмены санкций, связанных с присоединением Россией Крыма, не произойдет до тех пор, пока Россия не возвратит Крымский полуостров", - сказал госсекретарь.

До этого также стало известно, что Трамп принял выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году. При этом, он заявил, что доверяет и президенту России Владимиру Путину.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы и возможных связей нынешнего президента США с Москвой ведется спецпрокурором Робертом Мюллером и в обеих палатах конгресса.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

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