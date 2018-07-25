Источник сообщил о задержании гендиректора НПО имени Лавочкина

Задержан гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Его подозревают в хищении сотен миллионов рублей. По данным источника, также была задержана один из топ-менеджеров предприятия Екатерина Аверьянова. В четверг может быть подано ходатайство об их аресте.

Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, а также топ-менеджер компании Екатерина Аверьянова задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова задержаны", - сказал он.

По данным источника, уже в четверг может быть подано ходатайство об их аресте. Ранее по месту жительства подозреваемых были проведены обыски.

По данным пресс-службы НПО имени Лавочкина, Лемешевского и Аверьянову подозревают в хищении средств компании в особо крупном размере при оплате фиктивно оказанных услуг адвокатской конторы.