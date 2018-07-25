Израиль поразил ракетную установку на территории Сирии

Израильский самолет уничтожил ракетную установку на территории Сирии. Ранее, согласно заявлению израильских военных, с этой установки были выпущены две ракеты по территории Израиля.

Израильский самолет уничтожил ракетную установку на территории Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"В ответ на две ракеты, запущенные в сторону израильской территории из Сирии, самолет Армии обороны Израиля поразил ракетную установку, из которой они были запущены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что по окружающей установку территории был нанесен удар артиллерии.