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Израиль поразил ракетную установку на территории Сирии

22:52
  • среда
  • 25 июля 2018

Израильский самолет уничтожил ракетную установку на территории Сирии. Ранее, согласно заявлению израильских военных, с этой установки были выпущены две ракеты по территории Израиля.

Израильский самолет уничтожил ракетную установку на территории Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля. 

"В ответ на две ракеты, запущенные в сторону израильской территории из Сирии, самолет Армии обороны Израиля поразил ракетную установку, из которой они были запущены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что по окружающей установку территории был нанесен удар артиллерии.

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