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Террористы обстреляли территорию Израиля

07:06
  • четверг
  • 26 июля 2018

Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля из сирийской провинции Эль Кунейтра. Ответным ударом Израиль уничтожил террористов и ракетные установки. Целью атаки было спровоцировать израильские вооруженные силы на агрессию по отношению к правительственным войскам САР.

В российском Министерстве обороны сообщили об обстреле боевиками запрещенной на территории России террористической организации ИГ территории Израиля из сирийской провинции Эль Кунейтра. Об этом пишет "Интерфакс".

"Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ и ракетные установки были оперативно уничтожены", - отметили в российском ведомстве.

Там также подчеркнули, что целью атаки ИГ было спровоцировать Израиль на удар по силам правительственных войск Сирии. 

После случившегося российское командование выразило израильской стороне благодарность за предотвращение крупной провокации и уничтожение боевиков.

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