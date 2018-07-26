Ушаков рассказал о встречах Путина на полях саммита БРИКС

Владимир Путин проведет в четверг ряд встреч и переговоров на полях саммита БРИКС. Запланированы контакты с рядом африканских лидеров, президентом Аргентины, председателем КНР и премьер-министром Индии. Обсуждаться будут как конкретные вопросы двустороннего сотрудничества, так и общая международная повестка дня.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 26 июля "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге Владимир Путин встретится с рядом африканских лидеров, проведет переговоры с президентом Аргентины и побеседует с премьером Индии и председателем КНР. Слова Ушакова приводит "Интерфакс".

"Мы поддерживаем с Аргентиной достаточно интенсивный уровень сотрудничества. Эта беседа будет важна, прежде всего, в плане подготовки предстоящего саммита большой двадцатки, которая пройдет 29 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе", - сказал Ушаков. Отмечается, что с аргентинским лидером Маурисио Макри Путин уже встречался в январе 2018 года в Москве.

Также президент России впервые побеседует с президентом Анголы Жоау Лоуренсу, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Замбии Эдгаром Лунгу. После переговоров с южноафриканским лидером запланировано подписание ряда документов, в частности - межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Одной из темы беседы Путина с президентом Анголы станет алмазодобыча, на встрече с президентом Замбии речь пойдет о перспективе создания в стране центра ядерной науки и технологий.

С лидером КНР Си Цзиньпином глава российского государства встретится за неформальным обедом. По словам Ушакова, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и совместных российско-китайских усилий в международных делах.

Поздно вечером в четверг Путин проведет переговоры с премьером Индии - главной темой беседы будет подготовка к предстоящему визиту российского лидера в эту страну в октябре 2018 года.