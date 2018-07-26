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В Японии казнили еще шестерых членов секты "Аум Синрикё"

07:36
  • четверг
  • 26 июля 2018

Все смертные приговоры в отношении членов секты "Аум Синрикё" приведены в исполнение после того, как накануне в Японии казнили еще шестерых сподвижников экстремистской организации. 20 марта 1995 года члены секты распылили в пяти составах токийского метро отравляющее нервнопаралитическое вещество зарин.

В Японии казнены еще шестеро членов запрещенной в России религиозной организации "Аум Синрикё". Об этом заявил министр юстиции страны Ёко Камикава, передает "Газета.ру".

Отмечается, что эти шестеро были последними из тринадцати членов секты, которых приговорили к смертной казни. 

Ранее стало известно, что в Японии казнили основателя экстремистской секты "Аум Синрикё" Сёко Асахару. Он и ещё шестеро сподвижников были повешены в Токио.

20 марта 1995 года члены секты распылили в пяти составах токийского метро отравляющее нервнопаралитическое вещество зарин. Тогда погибли 13 человек, более шести тысяч пострадали. Судебный процесс по делу "Аум Синрикё" завершился в январе 2018 года. 

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