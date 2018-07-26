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Россия прекратила работу над письмом генсеку ООН из-за поправок США

07:51
  • четверг
  • 26 июля 2018

Российское постпредство в ООН прекратило работу над письмом генсеку организации из-за внесенных США поправок. Речь шла об ответе на запрос генерального секретаря по урегулированию на Ближнем Востоке. В дипмиссии отмечают, что американские действия сняли все отсылки на согласованную базу, так что прийти к компромиссу не удалось.

В постоянном представительстве России при Организации Объединенных Наций сообщили, что вынуждены прекратить работу над письмом генеральному секретарю ООН по вопросам ближневосточного урегулирования из-за внесенных Соединенными Штатами поправок. Об этом пишет "Интерфакс".

"Делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения", - отмечается в сообщении.

Там также говорится, что генсек ООН каждый год готовит доклад о предпринятых организацией усилиях для урегулирования на Ближнем Востоке и всегда запрашивает мнение Совета Безопасности по проблеме. Обычно эти запросы остаются без ответа, так как Совбезу традиционно не удается достичь консенсуса по Палестине. 

При этом в 2018 году российская делегация все же решила ответить на запрос, так как отметила "тревожное развитие на оккупированных палестинских территориях". Поправки США не позволили выйти на компромисс.

Вместе с тем постпредство России вновь призвало не подвергать ревизии основы урегулирования на Ближнем Востоке, так как это может осложнить перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта и навредить региону в целом.

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