ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российском посольстве прокомментировали декларацию США по Крыму

08:07
  • четверг
  • 26 июля 2018

Госдеп США опубликовал декларацию, где в очередной раз отказался считать Крым частью России. В российском посольстве заявили, что американские партнеры живут в другой реальности, раз отказываются признавать право людей на самоопределение. В диппредставительстве также подчеркнули, что в Крым приезжают отдыхать сотни тысяч украинцев.

Представители посольства России в Соединенных Штатах отреагировали на опубликованную Государственным департаментом декларацию, согласно которой Штаты отказываются признавать Крым частью российской территории. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру".

"Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности", - отмечается в сообщении диппредставительства в Facebook.

Там также подчеркивается, что в основе воссоединения Крыма с Россией лежат те же права на самоопределение и международные правовые нормы, к которым обращаются власти США. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что в Крым приезжают отдыхать сотни тысяч украинцев, что само по себе противоречит американским заявлениям об "агрессии" и "оккупации".

Ранее стало известно, что новый план президента Украины Петра Порошенко по "возвращению" Крыма предполагает формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев с полуострова для его дальнейшего "освобождения". 

16 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил, что позиция американского президента по Крыму "известна" и заключается она в "незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации". Российский лидер подчеркнул, что у Москвы "другая точка зрения" и для нее "этот вопрос закрыт".

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За это проголосовали 96,77% избирателей Республики и 95,6% жителей Севастополя. 

Читайте также:
Главное сегодня
Российское посольство в США
Российское посольство в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100