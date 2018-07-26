В российском посольстве прокомментировали декларацию США по Крыму

Госдеп США опубликовал декларацию, где в очередной раз отказался считать Крым частью России. В российском посольстве заявили, что американские партнеры живут в другой реальности, раз отказываются признавать право людей на самоопределение. В диппредставительстве также подчеркнули, что в Крым приезжают отдыхать сотни тысяч украинцев.

Представители посольства России в Соединенных Штатах отреагировали на опубликованную Государственным департаментом декларацию, согласно которой Штаты отказываются признавать Крым частью российской территории. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру".

"Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности", - отмечается в сообщении диппредставительства в Facebook.

Там также подчеркивается, что в основе воссоединения Крыма с Россией лежат те же права на самоопределение и международные правовые нормы, к которым обращаются власти США. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что в Крым приезжают отдыхать сотни тысяч украинцев, что само по себе противоречит американским заявлениям об "агрессии" и "оккупации".

Ранее стало известно, что новый план президента Украины Петра Порошенко по "возвращению" Крыма предполагает формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев с полуострова для его дальнейшего "освобождения".

16 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил, что позиция американского президента по Крыму "известна" и заключается она в "незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации". Российский лидер подчеркнул, что у Москвы "другая точка зрения" и для нее "этот вопрос закрыт".

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За это проголосовали 96,77% избирателей Республики и 95,6% жителей Севастополя.