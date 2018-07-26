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Пожары в Греции подбираются к острову Родос

08:10
  • четверг
  • 26 июля 2018

Мощные лесные пожары подобрались к одному из самых популярных греческих островов Родосу. Пламя стремительно распространяется из-за сильного ветра, остановить его пока не получается. А на подступах к Афинам часть возгораний удалось ликвидировать.

Пожары в Греции подбираются к популярному острову Родос. По последним данным, жертвами огненной стихии стали уже более 80 человек, около 200 пострадали. В сгоревших посёлках спасатели разбирают тлеющие руины, продолжаются поиски пропавших без вести, пишет "МИР24".

Наибольшее число погибших обнаружено в туристической деревне Мати. Там пламя мгновенно охватило сотни жилых домов, и люди оказались заблокированы в них. В Греции по-прежнему действует чрезвычайное положение. К спасательной операции привлечены дополнительные силы полиции, береговая охрана и армия. Свою помощь предложили ряд государств, в том числе и Россия.

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Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
Последствия пожара в Греции
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