Международные резервы России покроют ее внешний долг

Международные резервы России в скором времени покроют весь ее внешний долг, говорится в исследовании РЭУ им. Плеханова. Подобное стало возможным благодаря отсутствию валютных интервенций со стороны Центробанка. Золотовалютные международные резервы при этом продолжат расти.

Специалисты Российского экономического университета имени Плеханова подготовили исследование, согласно результатам которого международные резервы России в скором времени покроют весь ее внешний долг. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что внешний долг страны снизился до 485,5 миллиарда долларов. При этом международные резервы, которые составляют золото и иностранная валюта, выросли до 456,8 миллиарда.

Эксперты подчеркивают, что подобное стало возможным благодаря отсутствию валютных интервенций со стороны Центробанка. Решение не поддерживать таким образом рубль регулятор принял в 2014 году. При этом уточняется, что золотовалютные международные резервы продолжат расти.

Ранее сообщалось, что среди обозначенных министрами финансов и председателями центробанков стран G20 рисков мировой экономики выделяются растущая финансовая уязвимость, усиление напряженности в геополитике и торговле и глобальные дисбалансы. При этом эксперты отметили стабильный, хотя и неравномерный глобальный экономический рост.