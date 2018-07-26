В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО им. Лавочкина

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили информацию о задержании гендиректора НПО им. С.А. Лавочкина Сергея Лемешевского. Предварительно, он и его коллега - руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова - проходят по делу о мошенничестве.

Гендиректор Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский задержан, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Подтверждаем эту информацию", - заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.

По данным источника "Интерфакса", также по делу задержана руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова. Ее и Лемешевского подозревают в присвоении 330 миллионов рублей путем оплаты фиктивных юридических услуг.

Лемешевский уволился из НПО 25 июля. Он также является депутатом Мособлдумы.