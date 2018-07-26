Российские ученые разработали самый точный энцефалограф в мире

Ученые из Москвы и Санкт-Петербурга создали сверхточный прибор для измерения активности мозга. Прорыва удалось достичь благодаря атомарным сенсорам. Новый энцефалограф не только будет совершеннее с технической точки зрения, но и предполагает более низкую ценовую категорию, что сделает исследования более доступными.

Московские и петербургские ученые создали для измеряющего магнитную активность мозга прибора атомарные сенсоры, сообщают "Известия".

Отмечается, что новый энцефалограф по точности обойдет все существующие аналоги и при этом по цене будет более доступным широкому кругу пациентов.

Необходима магнитоэнцефалография для диагностики заболеваний нервной системы. Речь, в частности, идет о болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом новый энцефалограф может значительно поспособствовать новым открытиям в области изучения устройства человеческого мозга.

Ранее сообщалось, что российские ученые планируют создать вакцину от ВИЧ-инфекции в течение пяти лет. В следующем году стартует второй этап доклинических испытаний. Ожидается, что вакцина будет блокировать рецептор CCR5, через который вирус проникает в клетки организма.