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Захарова усомнилась в "судьбоносности" Крымской декларации США

08:54
  • четверг
  • 26 июля 2018

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что цена деклараций США по тем или иным вопросам является сомнительной. Таким образом она прокомментировала Крымскую декларацию Госдепа, в которой Штаты отказываются считать полуостров частью России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованную Государственным департаментом Соединенных Штатов декларацию по Крыму, в которой Штаты отказываются признавать его частью российской территории. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру".

"Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - написала Захарова у себя в Facebook, отметив, что при президенте Бараке Обаме Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже были частью американской политики, но затем Трамп изменил официальную позицию страны по этим вопросам.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что американские партнеры живут в другой реальности, раз отказываются признавать право жителей Крыма на самоопределение. В диппредставительстве также подчеркнули, что в Крым приезжают отдыхать сотни тысяч украинцев, что противоречит заявлениям американской стороны об "агрессии" и "оккупации".

16 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил, что позиция американского президента по Крыму "известна", но у Москвы "другая точка зрения" и для нее "этот вопрос закрыт".

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