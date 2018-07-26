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Трамп и Юнкер договорились работать над ликвидацией пошлин

09:08
  • четверг
  • 26 июля 2018

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, в ходе которых было достигнуто соглашение о начале работы над достижением нулевых пошлин и нулевых субсидий по промышленным товарам. Трамп также отметил, что Европа согласилась увеличить импорт американского сжиженного природного газа.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что они с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером договорились решить споры в торговой сфере и начать работу по ликвидации взаимных пошлин и субсидий. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы договорились работать над достижением нулевых пошлин и нулевых субсидий по промышленным товарам, не имеющим отношения к автомобилям", - сказал Трамп.

Он также отметил, что Европа согласилась увеличить импорт американского сжиженного природного газа. По словам американского лидера, предварительные результаты переговоров позволяют говорить о "новой эре" в отношениях между ЕС и США.

Ранее Трамп заявил, что мировой рынок станет свободным, а торговля - честной, когда и США, и ЕС откажутся от всех пошлин, барьеров и субсидий. Тогда американский лидер добавил, что Вашингтон готов на это, но Европа - пока нет.

С 1 июня вступило в силу решение главы Белого дома о введении сбора в размере 25% на импорт стали и 10% на алюминий из Евросоюза. Позднее Трамп пригрозил ввести еще и пошлины на импортируемые из стран ЕС автомобили.

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