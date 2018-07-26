Путин прибыл в Йоханнесбург на саммит БРИКС

Владимир Путин в четверг в ЮАР. Президент принимает участие в 10-ом саммите БРИКС. Программа насыщенная. Спектр вопросов, который планируется обсудить, самый широкий.

На ближайшие два дня африканский Йоханнесбург становится центром мировой экономики и политики. Основная часть саммита БРИКС уже стартовала, при этом кроме лидеров пяти стран-участниц объединения, сюда приглашены главы еще десятка государств-наблюдателей. БРИКС расширяет границы.

БРИКС и раньше можно было назвать объединением-тяжеловесом по многим экономическим показателям. Вместе Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР - это более 40 процентов населения планеты, треть мировой площади и более 30 процентов мирового ВВП. Размер экономики БРИКС превысил размеры экономики "Большой семерки". Понятно, почему теперь многие другие государства - от Аргентины до Турции - хотят сотрудничать с "пятеркой".

Многие темы повестки дня уже известны - одна из них торговая война, объявленная Вашингтоном своим экономическим конкурентам. Страны БРИКС намерены противопоставить политике протекционизма открытую торговлю. Также в числе приоритетов названы сотрудничество в сфере миротворчества, прав женщин, медицины и туризма. Кроме того, ЮАР предлагает создать и профинансировать исследовательский центр БРИКС, который бы занимался медицинскими разработками.

Российский президент проведет в Йоханнесбурге два дня. График очень насыщенный. Кроме основных мероприятий саммита запланировано еще множество двусторонних встреч - с президентом ЮАР, лидерами Китая, Индии, Турции, Аргентины и еще ряда африканских государств. Кроме двусторонней повестки, речь, очевидно, пойдет о ситуации в Сирии и на Корейском полуострове, об иранской ядерной программе и, конечно, от Владимира Путина ждут подведения неких итогов его встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки.

Перед странами БРИКС стоят общие задачи. Объединение хоть и заявлялось как неполитическое, уже давно стало доказательством разрушения мира однополярного и перехода к новому мироустройству. Впрочем, здесь подчеркивают - в БРИКС никому ничего не навязывают, а приглашают всех партнеров к равноправному диалогу.

Петр Вершинин, "ТВ Центр", Йоханнесбург.