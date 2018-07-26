Госсекретарь США отчитался перед Конгрессом о встрече Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео выступил в Сенате с отчетом о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Конгрессмены хотели знать, о чём лидеры говорили за закрытыми дверям. Слушания на Капитолийском холме продолжались почти три часа. И больше напоминали допрос.

Для американских сенаторов эта встреча с госсекретарем весьма долгожданная. Услышать, о чем же говорили за закрытыми дверями Дональд Трамп и Владимир Путин, им не терпелось с момента саммита глав дух государств в Хельсинки. И никого, похоже, не смущает, что разговор был приватный. От Майка Помпео, как от редкого свидетеля той беседы, хотели услышать все. Но глава внешнеполитического ведомства США озвучил лишь ключевые пункты. Правда, именно те, которые успокоят и порадуют сенаторов, передает "ТВ Центр".

"Сегодня администрация Трампа обнародовала то, что мы называем "Крымской декларацией". США не признают и не будут признавать так называемую аннексию Крыма. "Крымская декларация" официально закрепляет политику непризнания. Не будет послабления санкций, связанных с Крымом, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымским полуостровом", - заявил Помпео.

Так называемую "Крымскую декларацию" прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства напомнила, что еще недавно и совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение тоже были официальной политикой США, от которой новый американский президент с легкостью отказался. А потому цена этим судьбоносным декларациям вполне понятна, заключила Мария Захарова.

На слушаниях в Конгрессе сенаторам очень хотелось услышать от Майка Помпео про связи Трампа с Москвой. Но Помпео лишь заявил, что американский президент доверяет своей разведке. Он чуть подсластил пилюлю, пообещал сохранение и даже ужесточение антироссийских санкций, но вместе с тем сделал заявление, которое для сенаторов как красная тряпка для быка.

"Президент Трамп считает, что двум великим ядерным державам не следует иметь столь конфронтационные отношения. Улучшение связей России и США отвечает не только нашим интересам, но и интересам всего мира. Он твердо верит - пришло время для поддержания прямой связи в наших отношениях, чтобы ясно довести до сведения президента Путина, что имеется возможность, - какой бы отдаленной она ни была, - полностью изменить негативный курс развития наших отношений", - заявил Помпео.

Сам президент Трамп, пока госсекретарь оправдывался перед сенаторами, налаживал отношения с Евросоюзом. Ну как налаживал - загонял торговые отношения с ЕС в созданные им же самим рамки.

Фотографию с поцелуем американский президент опубликовал по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. И подписал: "Очевидно, что Европейский союз, в лице Жан-Клода Юнкера, и Соединенные Штаты, в лице вашего покорного слуги, любят друг друга!"

А ведь буквально месяц назад на саммите "Большой семерки" американский лидер назвал Жана-Клода Юнкера жестоким убийцей. Поводом для оскорбления послужили европейские пошлины в отношении американских товаров. Теперь у Трампа действительно есть повод полюбить весь Старый Свет. Он все-таки вынудил Европу пойти на торговые уступки: втридорога закупать сою и газ.

"Когда президент пригласил меня в Белый дом, у меня было единственное намерение – заключить сделку. И мы это сделали. Мы будем импортировать больше сои из США. Мы усилим сотрудничество в области энергетики – ЕС построит новые терминалы для импорта американского сжиженного природного газа", - отметил Юнкер.

Трамп же со своей стороны пообещал на время переговоров с ЕС воздерживаться от введения новых пошлин. "Мы договорились о совместной работе по нулевым тарифам и нулевым пошлинам на товары не автопромышленного назначения. Мы будем работать над снижением барьеров и увеличением торговли. Мы решим вопросы взаимных пошлин на сталь и алюминий", - сказал он.

То есть контракты на закупку Европой дорого американского сжиженного природного газа сегодня, а отмена пошлин на сталь и алюминий - вопрос, требующий проработки. Открытой пока остается и тема пошлин на поставки в США европейских автомобилей. Это дополнительный козырь в рукаве у Трампа. И вытащить его он сможет в любой момент. Равно как и передумать относительно данных главе Еврокомиссии обещаний. Кардинальная смена позиции - уже, можно сказать, стала визитной карточкой американского президента.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".