Боевики готовят новую атаку в Сирии

Боевики в Сирии готовят новое наступление на позиции правительственных войск. По данным российского Центра по примирению, атаку планируют провести сразу на нескольких направлениях. Группировки уже перебрасывают туда силы и подтягивают бронетехнику.

Пограничный переход Насиб. Граница Сирии и Иордании. Бои в этом районе завершились лишь в начале июля и уже с 23 числа пункт пропуска заработал в круглосуточном режиме. Функционируют сразу несколько отделений: встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, отдыха и питания, оформления документов, выдачи гуманитарной помощи и, конечно, отправки домой.

Больше всего работы у военных медиков. Люди, бежавшие от войны, к врачам обращались не часто. У многих появились хронические заболевания, лечить которых возможности просто не было. Домой возвращаются целыми семьями где, помимо взрослых, есть, конечно, дети: трое, а где и пятеро.

У каждого из беженцев своя история. Но практически все из них решили вернуться домой, когда от родных и знакомых узнали, что дома война закончилась. Дали свет и воду. Людей на пограничном переходе еще не много, но с каждым днём их число растет.

"Пропускной пункт в настоящее время способен ежесуточно обеспечить прием распределение и отправку 4 тысяч человек. Всего из-за рубежа в пункт пропуска возвратились 199 человек, из них женщин 63, детей 89. В том числе за сутки 112 человек", - сообщил руководитель филиала центра приема, распределения и размещения беженцев Михаил Киласьев.

По данным межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев, в который входят Министерство обороны России и Министерство иностранных дел, только из Иордании, в том числе через пункт пропуска Насиб домой могут вернуться до 400 тысяч человек - это данные, переданные именно иорданской стороной. Несмотря на обширную работу в этом направлении, Центр примирения враждующих сторон сообщает, что боевики наверняка будут пытаться помешать установлению мира в Сирии.

По словам представителя Минобороны, боевики уже не раз пытались проводить разведку боем, но прорвать оборонительные рубежи правительственных сил им не удавалось.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".