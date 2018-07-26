В Севастополе прошла вторая тренировка парада кораблей ко Дню ВМФ

В Севастополе прошла вторая тренировка парада кораблей, который пройдет в честь празднования Дня Военно-морского флота России 29 июля. В репетиции, в частности, принял участие фрегат "Адмирал Эссен", военные вертолеты и истребители. В рамках подготовки проверялась скорость развертывания сил для демонстрации боевых возможностей и оценивалась необходимость дополнительных мер безопасности в ходе праздничных мероприятий. Генеральная репетиция в Севастопольской бухте состоится 26 июля.

Санкт-Петербург и Кронштадт, Астрахань, Балтийск, Владивосток, Новороссийск, Североморск и Севастополь. В четверг на главных базах Военно-Морского флота страны всё точно так же, как будет и 29 июля. Новейшие корабли, подводные лодки, катера, самолёты и вертолёты, как и уже знаменитые участники дальних походов – гордость российского флота – проходит перед глазами зрителей пока ещё генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ.

Порядок прохождения выверен по минутам. Держать строй, заданную скорость хода и точность назначенного курса – особое мастерство, которое оттачивается в ходе тренировок. Но не только ради красоты: в условиях боевых от филигранной точности действий экипажей зависит всё.

Во Владивостоке начать репетицию в срок чуть не помешала погода. Но, несмотря на дождь, корабли всё равно вышли в море. Готовность участников парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте проверяет лично министр обороны Сергей Шойгу. За два часа торжественным строем в акватории Невы и на Кронштадтском рейде проходят около сорока кораблей Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В небе – асы морской авиации – 38 самолётов и вертолётов.

С подробной информацией о каждом корабле или ином участнике парада в каждом городе теперь можно ознакомиться на специальном сайте Минобороны. Там же – план проведения торжеств и схемы построения при прохождении строёв. А также впервые опубликованные рассекреченные документы Центрального военно-морского архива. Они рассказывают о первом послевоенном торжественном марше моряков в 1945-м году. Увидеть главный морской парад года 2018-го и даже побывать на настоящих боевых кораблях можно будет уже в воскресенье.

Кирилл Парменов, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".