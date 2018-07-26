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В Севастополе прошла вторая тренировка парада кораблей ко Дню ВМФ

11:45
  • четверг
  • 26 июля 2018

В Севастополе прошла вторая тренировка парада кораблей, который пройдет в честь празднования Дня Военно-морского флота России 29 июля. В репетиции, в частности, принял участие фрегат "Адмирал Эссен", военные вертолеты и истребители. В рамках подготовки проверялась скорость развертывания сил для демонстрации боевых возможностей и оценивалась необходимость дополнительных мер безопасности в ходе праздничных мероприятий. Генеральная репетиция в Севастопольской бухте состоится 26 июля.

Санкт-Петербург и Кронштадт, Астрахань, Балтийск, Владивосток, Новороссийск, Североморск и Севастополь. В четверг на главных базах Военно-Морского флота страны всё точно так же, как будет и 29 июля. Новейшие корабли, подводные лодки, катера, самолёты и вертолёты, как и уже знаменитые участники дальних походов – гордость российского флота – проходит перед глазами зрителей пока ещё генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ.

Порядок прохождения выверен по минутам. Держать строй, заданную скорость хода и точность назначенного курса – особое мастерство, которое оттачивается в ходе тренировок. Но не только ради красоты: в условиях боевых от филигранной точности действий экипажей зависит всё.

Во Владивостоке начать репетицию в срок чуть не помешала погода. Но, несмотря на дождь, корабли всё равно вышли в море. Готовность участников парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте проверяет лично министр обороны Сергей Шойгу. За два часа торжественным строем в акватории Невы и на Кронштадтском рейде проходят около сорока кораблей Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В небе – асы морской авиации – 38 самолётов и вертолётов.

С подробной информацией о каждом корабле или ином участнике парада в каждом городе теперь можно ознакомиться на специальном сайте Минобороны. Там же – план проведения торжеств и схемы построения при прохождении строёв. А также впервые опубликованные рассекреченные документы Центрального военно-морского архива. Они рассказывают о первом послевоенном торжественном марше моряков в 1945-м году. Увидеть главный морской парад года 2018-го и даже побывать на настоящих боевых кораблях можно будет уже в воскресенье.

Кирилл Парменов, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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Сторожевой фрегат "Пытливый" и фрегат "Адмирал Григорович" (слева направо) во время репетиции парада
Сторожевой фрегат "Пытливый" и фрегат "Адмирал Григорович" (слева направо) во время репетиции парада
Моряки сторожевого фрегата "Пытливый" во время репетиции парада
Моряки сторожевого фрегата "Пытливый" во время репетиции парада
Репетиция парада ВМФ России
Репетиция парада ВМФ России
Репетиция парада ВМФ России
Репетиция парада ВМФ России
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