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Железнодорожная часть Крымского моста готова на 80 процентов

09:18
  • четверг
  • 26 июля 2018

В Министерстве транспорта отчитались о строительстве железнодорожной части Крымского моста. Возведены уже 93 из 307 опор, при этом из 160 тысяч тонн металлических пролетов собраны 105. Общую готовность оценивают на 80%.

В пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что железнодорожный переход через Керченский пролив готов уже на 80 процентов. Об этом пишет "Русская Планета".

Так, возведены уже 93 из 307 опор. При этом из 160 тысяч тонн металлических пролетов собраны 105. Закончить с мостовой частью планируют до конца весны 2019 года.

Ранее сообщалось, что более одного миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его  открытия. 15 июля был поставлен рекорд по суточному трафику — мост пересекли более 31,5 тысяч машин. Автомобильная часть Крымского моста была запущена 16 мая 2018 года. 

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