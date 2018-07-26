Взрыв произошел у здания посольства США в Пекине

Возле здания посольства США в Пекине произошёл взрыв. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Взрыв прогремел возле посольства США в Пекине. Об этом сообщило агентство Associated Press. В Twitter уже появились первые фото и видео с места происшествия.

Местная полиция пока не прокомментировала инцидент. По данным агентства AP, возле посольства была задержана женщина - предположительно, она облилась бензином и планировала поджечь себя.

В настоящее время правоохранительные органы и пресс-служба американского посольства выясняют все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало.