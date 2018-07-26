В России могут создать специальный налоговый режим для привлечения IT-специалистов

Находящиеся в России более 90 календарных дней в течение года "путешествующие" IT-специалисты смогут претендовать на статус налоговых резидентов страны. Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика". Для получения соответствующего статуса необходимо будет подать заявление в свободной форме в ФНС.

Эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" одобрили законопроект, согласно которому находящиеся в России более 90 календарных дней в течение года "путешествующие" IT-специалисты смогут претендовать на статус налоговых резидентов страны. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что для получения соответствующего статуса специалисту необходимо будет подать заявление в свободной форме в Федеральную налоговую службу. Эксперты полагают, что подобные нововведения будут востребованы прежде всего теми представителями IT-сферы, которые большую часть времени живут за границей.

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Ранее сообщалось, что по развитию электронных услуг Москва стала мировым лидером в рейтинге ООН. С этим достижением мэра столицы Сергея Собянина лично поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что горожане уже привыкли получать госуслуги в электронном виде и это признание результатов работы городского правительства.