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В России могут создать специальный налоговый режим для привлечения IT-специалистов

09:44
  • четверг
  • 26 июля 2018

Находящиеся в России более 90 календарных дней в течение года "путешествующие" IT-специалисты смогут претендовать на статус налоговых резидентов страны. Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика". Для получения соответствующего статуса необходимо будет подать заявление в свободной форме в ФНС.

Эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" одобрили законопроект, согласно которому находящиеся в России более 90 календарных дней в течение года "путешествующие" IT-специалисты смогут претендовать на статус налоговых резидентов страны. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что для получения соответствующего статуса специалисту необходимо будет подать заявление в свободной форме в Федеральную налоговую службу. Эксперты полагают, что подобные нововведения будут востребованы прежде всего теми представителями IT-сферы, которые большую часть времени живут за границей.

В июле в Минкомсвязи сообщили об эффективности программы льгот по страховым взносам для IT-компаний. Так, в 2011 году общая облагаемая база для начисления страховых взносов с IT-компаний составляла 28,9 миллиарда рублей, а в 2016-м - уже 125,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что по развитию электронных услуг Москва стала мировым лидером в рейтинге ООН. С этим достижением мэра столицы Сергея Собянина лично поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что горожане уже привыкли получать госуслуги в электронном виде и это признание результатов работы городского правительства. 

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