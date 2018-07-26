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Пашинян: Армения продолжит сотрудничество с НАТО

10:12
  • четверг
  • 26 июля 2018

Армения не стремится стать членом НАТО, но намерена продолжать сотрудничество с альянсом и участвовать в его миротворческих миссиях. Об этом заявил премьер-министры страны Никол Пашинян. Он также назвал Россию "многовековым другом и стратегическим партнером" Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не будет стремиться в НАТО, но намерена продолжать сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Его слова приводит "Эхо Москвы".

"Мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть общие программы, мы сотрудничаем с НАТО не первый год. И это будет продолжаться", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем Пашинян подчеркнул, что Армения не сотрудничает "против кого-либо". Он также отметил, что Россия, "многовековой друг и стратегический партнер" Армении, имеет возможность повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе, не допустив нового витка эскалации конфликта. 

При этом Пашинян напомнил, что ранее Владимир Путин познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако назвал это знакомство "не очень эффективным".

23 июля Путин и Пашинян обсудили вопросы ЕАЭС и двустороннего сотрудничества.

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