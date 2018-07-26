ФСБ накрыла в Подмосковье крупную нарколабораторию

В Подмосковье сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории. В ходе спецоперации задержаны четыре человека.

Сотрудники ФСБ России задержали четверых участников подпольной нарколаборатории в Подмосковье. В общей сложности у них изъято более 14 килограммов синтетических наркотиков, а также необходимое для производства оборудование и химические реагенты, сообщает "ТВ Центр".

Запрещенные вещества участники преступной группы распространяли через интернет. В их квартирах было обнаружено более 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.