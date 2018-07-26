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ФСБ накрыла в Подмосковье крупную нарколабораторию

11:46
  • четверг
  • 26 июля 2018

В Подмосковье сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории. В ходе спецоперации задержаны четыре человека.

Сотрудники ФСБ России задержали четверых участников подпольной нарколаборатории в Подмосковье. В общей сложности у них изъято более 14 килограммов синтетических наркотиков, а также необходимое для производства оборудование и химические реагенты, сообщает "ТВ Центр".

Запрещенные вещества участники преступной группы распространяли через интернет. В их квартирах было обнаружено более 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Спецоперация ФСБ
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