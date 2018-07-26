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По делу о пытках в ярославской колонии задержан седьмой подозреваемый

10:40
  • четверг
  • 26 июля 2018

В суд поступило ходатайство об аресте седьмого подозреваемого по делу о пытках в ярославской колонии. Это младший инспектор Дмитрий Соловьев. Ранее были арестованы пять фигурантов этого дела, еще по одному следствию дано время на сбор дополнительных доказательств.

Представитель Заволжского суда сообщила о появлении в деле о пытках в ярославской колонии седьмого подозреваемого. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Сегодня утром поступило в суд ходатайство об аресте", - сказала собеседница агентства, добавив, что речь идет о младшем инспекторе Дмитрии Соловьеве.

Ранее были арестованы пять фигурантов этого дела, еще по одному следствию дано время на сбор дополнительных доказательств.

Видеозапись с избиением заключенного Евгения Макарова появилась на сайте издания "Новая газета" неделю назад. В десятиминутном ролике видно, как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний жестоко избивают мужчину. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех принимавших участие в избиении установлены.  

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