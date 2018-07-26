В Москве может появиться каршеринг для инвалидов

Власти Москвы при возникновении спроса рассмотрят возможность появления в столице услуги каршеринга для маломобильных групп граждан. Об этом рассказал первый замруководителя городского департамента транспорта Дмитрий Пронин. Он добавил, что сегодня на столичном рынке представлены 15 компаний-операторов с общим парком в более 10 тысяч автомобилей.

Первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин сообщил о возможности появления в Москве услуги каршеринга для маломобильных групп граждан. Его слова приводит ТАСС.

"При возникновении спроса это может быть рассмотрено, и появится автомобиль, в который без проблем сможет сесть автомобилист, у которого есть сложности", - отметил Пронин.

Он также рассказал, что на текущий момент на столичном рынке каршеринга представлены 15 компаний-операторов с общим парком в более 10 тысяч автомобилей и 30 разными моделями. При этом 85 процентов автопарка каршеринга в Москве составляют машины отечественной сборки.