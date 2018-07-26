Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика

Госдума приняла в третьем чтении закон о безвизовом посещении России иностранцами с паспортами болельщиков до конца 2018 года. Теперь его должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать глава государства.

Закон о праве для иностранцев с паспортами болельщиков (Fan ID) многократно въезжать в Россию в безвизовом режиме до конца 2018 года принят Государственной думой в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Как отмечает РИА "Новости", Совет Федерации рассмотрит соответствующий закон 28 июля.

Fan ID выдавался иностранцам, приезжавшим в Россию во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Обладатели такого документа и билета на матч могли без визы пересекать российскую границу.

После финала ЧМ-2018 президент Владимир Путин выступил с инициативой предоставить возможность всем, кто имеет Fan ID, до конца года снова многократно посещать Россию без необходимости оформлять визу.