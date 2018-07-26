Названа причина взрыва у посольства США в Пекине

Полиция Пекина заявила, что у здания посольства США в четверг взорвалось пиротехническое изделие. В результате инцидента пострадал подозреваемый. По версии американской стороны, у диппредставительства взорвалась бомба.

У здания посольства США в Пекине в четверг взорвалось пиротехническое устройство, передает Reuters со ссылкой на заявление китайской полиции.

В результате взрыва изделия 26-летний мужчина получил травму руки. По разным данным, он либо был госпитализирован, либо задержан как подозреваемый. Кроме него никто не пострадал.

По версии посольства США, у здания сработало взрывное устройство, а не пиротехника.