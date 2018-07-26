В ДТП с "Газелью" на Кубани погибли четверо, госпитализированы 11 человек

На 13-м километре дороги Крымск - Джигинка столкнулись BMW и пассажирская "Газель". Погибли четыре человека, госпитализированы 11. Несколько пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. За рулем BMW был сотрудник отдела полиции по Крымскому району.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия на 13-м километре дороги Крымск - Джигинка погибли четыре человека, в больницу доставлены одиннадцать человек. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что несколько пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Если возникнет необходимость, их могут доставить в больницы Краснодара при помощи санитарной авиации.

Как сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел, автомобиль BMW столкнулся с пассажирской "Газелью". Там добавили, что за рулем BMW находился сотрудник отдела полиции по Крымскому району. Назначена служебная проверка.