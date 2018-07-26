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СМИ: Железняк подал в отставку с поста в "Единой России"

11:27
  • четверг
  • 26 июля 2018

Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста в "ЕР" по собственному желанию. Об этом сообщают в четверг неназванные источники в партии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк решил покинуть партийный пост. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, парламентарий уже написал соответствующее заявление. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний президиума генсовета "Единой России".

Официальных комментариев на этот счет пока нет. Также не называются причины, побудившие депутата подать в отставку.

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Сергей Железняк
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