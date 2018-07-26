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Суд арестовал шестого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

11:33
  • четверг
  • 26 июля 2018

Суд арестовал шестого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии №1. Это младший инспектор Дмитрий Соловьев. До этого были арестованы пять фигурантов этого дела, еще по одному человеку следствие собирает дополнительные доказательства.

Арестован шестой по счету фигурант дела о пытках в ярославской колонии №1 - Заволжский районный суд отправил под арест младшего инспектора Дмитрия Соловьева. Об этом пишет ТАСС.

Как отметила пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова, подозреваемый имеет право обжаловать судебное решение.

О задержании Соловьева стало известно 26 июля. До этого были арестованы пять фигурантов обозначенного дела, еще по одному человеку следствие взяло время на сбор дополнительных доказательств.

Ранее "Новая газета" опубликовала видеозапись из ярославской колонии с истязательствами над заключенным Евгением Макаровым. В десятиминутном ролике видно, как сотрудники ФСИН жестоко избивают мужчину. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех принимавших участие в избиении установлены.  

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