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Экс-замглавы УСБ СК Ламонов получил пять лет по делу о взятке

11:58
  • четверг
  • 26 июля 2018

Мосгорсуд приговорил экс-замглавы управления собственной безопасности СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 32 миллиона рублей. Его признали виновным в получении взятки. Ранее начальник Ламонова Михаил Максименко получил 13 лет колонии и штраф в 165 миллионов рублей за получение двух взяток.

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов приговорен Московским городским судом к пяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Ему также назначили штраф в 32 миллиона рублей. Дело слушалось в закрытом режиме и в особом порядке. 

Ранее к 13 годам колонии и штрафу в 165 миллионов рублей приговорили начальника Ламонова Михаила Максименко. Его признали виновным в получении двух взяток.

Тогда отмечалось, что одна из этих взяток - это 500 тысяч долларов, которые Максименко получил от  предпринимателя Олега Шейхаметова за содействие освобождению из следственного изолятора и за смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрею Кочуйкову (Итальянец).

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