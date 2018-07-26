РФС согласовал c Черчесовым новый контракт по схеме "2+2"

Станислав Черчесов согласовал с РФС новый контракт. Он будет возглавлять сборную России по футболу еще два года с возможностью продления соглашения на аналогичный срок. Таким образом, именно Черчесов будет готовить команду к следующему крупному международному турниру - Евро-2020.

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев сообщил о согласовании нового контракта с главным тренером сборной страны по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом пишет ТАСС. Договор рассчитан на два года с возможностью продления на аналогичный срок. Ранее вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Черчесов точно останется главным тренером сборной России и будет готовить команду к Евро-2020. Он возглавил команду в 2016 году. Под руководством 54-летнего специалиста сборная дошла до 1/4 финала Чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила хорватам.