Госдума разрешила россиянам самим выбирать дату регистрации брака

Госдума приняла закон, позволяющий гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее одного месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Инициатива должна начать действовать с 1 октября текущего года.

Госдума приняла закон о возможности выбирать день регистрации брака. Россияне смогут подавать заявление минимум за месяц и максимум за год до желаемой даты, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Дату и время регистрации брака можно будет выбрать в том числе при подаче заявления через портал госуслуг. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2018 года.

По действующему законодательству россияне могут зарегистрировать брак лишь в день, наступающий по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС.