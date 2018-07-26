"Московское долголетие": в парках столицы проходят тематические фестивали

Лето - особая пора для проекта "Московское долголетие". Многие занятия в этот период решили перенести на природу - в столичные парки. В них также устраивают тематические фестивали, где московские пенсионеры могут продемонстрировать свои таланты и показать, чему они научились и чего достигли благодаря участию в этом проекте.

Гимнастика в танце превращается в отдых. Час под любимые мелодии пролетает незаметно, не успевшие устать пенсионеры просят инструкторов продлить удовольствие. Танцплощадка Бабушкинского парка едва вместила всех участников флеш-моба в русском стиле, передает "ТВ Центр". Танцуя, они забывают о возрасте.

Тамаре Николаевне в августе исполнится 74, чего она и не скрывает. Учитель начальных классов и физкультуры и на пенсии - все время в движении. Каждый день, как на работу, ходит на занятия. Танцует всю жизнь – и, между прочим, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Неподдельные эмоции - на площадке "Весёлые старты". Вышибалы, футбол, баскетбол, эстафета. Мальчишки бросают свои дела и с завистью наблюдают за ними, забравшись на забор.

"В этом проекте уходим от понятия пенсионер, пожилой человек - здесь люди демонстрируют свои возможности и творческие стремления, в парках демонстрируем уже достижения, демонстрация той физической подготовки, которой люди достигли в ходе ежедневных занятий", - рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачёва.

Бесплатные кружки и секции - йога, ритмика, скандинавская ходьба, английский язык, компьютерная грамотность. В проекте "Московское долголетие" уже принимают участие больше 115 тысяч человек. Здесь они могут реализовать то, о чём мечтали раньше, открыть в себе таланты и завести новых друзей.

Такие летние фестивали проходят во всех парках столицы. Впереди - танцевальный марафон в "Сокольниках", пленэры с известными художниками и арт-фестиваль.

Елена Сахно, Полина Кастрицкая, Александр Голубев, Максим Силаев, "ТВ Центр".