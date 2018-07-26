Матвиенко: система ФСИН нуждается в реформировании

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала провести тщательное расследование избиения заключенного в ярославской колонии и жестко наказать виновных. При этом она отметила, что подобное может стать поводом для реформирования ФСИН.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала инцидент в ярославской колонии, где несколько сотрудников ФСИН пытали заключенного и в итоге были арестованы. Ее слова приводит ТАСС.

"К сожалению, такие случаи происходят. Это говорит о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, она нуждается в реформировании", - заявила Матвиенко.

Она также призвала провести тщательное расследование произошедшего в ярославской колонии и наказать тех, кто "позволил грубейшее нарушение прав человека".

Всего по вышеупомянутому делу арестованы шесть человек, еще по одному следствие собирает дополнительные доказательства.

Ранее "Новая газета" опубликовала видеозапись из ярославской колонии с истязательствами над заключенным Евгением Макаровым. В десятиминутном ролике видно, как сотрудники ФСИН жестоко избивают мужчину. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.