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Кандидат Собянин начал серию встреч с экспертами по формированию своей программы

13:06
  • четверг
  • 26 июля 2018

В предвыборную программу Сергея Собянина войдут предложения жителей и врачей по развитию здравоохранения. В пятницу кандидат в мэры столицы провел встречу с экспертным сообществом для формирования своей программы.

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин начал серию встреч с экспертами по формированию своей программы. По его словам, необходимо обсудить работу поликлинического звена, доступность первичной медпомощи, работу стационаров, передает TVC.Ru.

"Для москвичей, пожалуй, самое важное - это их здоровье, здоровье их родных и близких, их детей. Несмотря на то, что за последние годы мы в здравоохранении достаточно продвинулись, по целому ряду показателей вышли на европейский уровень, в том числе и по продолжительности жизни москвичей на уровень ведущих европейских городов. Тем не менее, эта проблема остается чрезвычайно актуальной. Нерешенных вопросов там более чем достаточно. Давайте на эти темы сегодня и поговорим", - сказал Собянин.

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